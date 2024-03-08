Простейший способ облегчить температурный режим ноутбука: подойдёт этот доступный предмет

Лоток для яиц посоветовали в качестве подставки под ноутбук

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Для ноутбука крайне важно соблюдение оптимального температурного режима. От перегрева компьютер, может, и не сломается, но будет ужасно тормозить.

Фото: Дзен

Простейший способ улучшить охлаждение девайса — подставка под него. "БелНовости" предложили использовать в этом качестве лоток для яиц.

Во-первых, это один из самых доступных предметов обихода для настолько эффективного применения не по назначению. Во-вторых, его форма обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха из вентиляционных отверстий лэптопа.

Такую импровизированную подставку под ноутбук можно использовать:

дома;

на работе;

в кафе;

в путешествиях.

Кроме охлаждения, лоток поможет поднять компьютер на комфортный для зрения уровень и обеспечит его устойчивость — вес большинства моделей распределён в корпусе неравномерно.

Чтобы хендмейд-подставка не выглядела аляповато, её можно разукрасить.