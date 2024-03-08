Простейший способ облегчить температурный режим ноутбука: подойдёт этот доступный предмет

Для ноутбука крайне важно соблюдение оптимального температурного режима. От перегрева компьютер, может, и не сломается, но будет ужасно тормозить.
Простейший способ улучшить охлаждение девайса — подставка под него. "БелНовости" предложили использовать в этом качестве лоток для яиц.
Во-первых, это один из самых доступных предметов обихода для настолько эффективного применения не по назначению. Во-вторых, его форма обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха из вентиляционных отверстий лэптопа.
Такую импровизированную подставку под ноутбук можно использовать:
Кроме охлаждения, лоток поможет поднять компьютер на комфортный для зрения уровень и обеспечит его устойчивость — вес большинства моделей распределён в корпусе неравномерно.
Чтобы хендмейд-подставка не выглядела аляповато, её можно разукрасить.
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