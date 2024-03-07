Американские учёные сделали Большой адронный коллайдер астрономическим инструментом

Детектором Большого адронного коллайдера будут ловить нейтрино сверхновых

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Детектор ATLAS Большого адронного коллайдера способен улавливать чрезвычайно редкие нейтрино высокой энергии, доказали учёные из Гарвардского университета, Университета Невады и Университета штата Пенсильвания. Они рассказали об этом на страницах Physical Review Letters.

Фото: Библиотека фотографий ЦЕРН

Высокоэнергетические нейтрино образуются при взрывах сверхновых. Зарегистрировать эти частицы очень трудно — они не имеют заряда и почти ни с чем не взаимодействуют.

Но изучение нейтрино крайне важно для понимания устройства нашей Вселенной и процессов, происходивших на заре её существования. Для их наблюдения строятся монструозные подземные детекторы вроде IceCube Neutrino Observatory подо льдом Антарктиды, где улавливают мюоны, образовавшиеся в полёте нейтрино.

Эту же задачу может выполнять ATLAS, вычислили исследователи, исходя из его массы (около 7000 тонн), нейтрино-нуклонного сечения, числа частиц, испущенных сверхновыми, и той их частью, что долетает до Земли.

"Коллайдерные детекторы вроде ATLAS на БАКе могут быть намного лучше, чем IceCube, для изучения таких свойств нейтрино, как его аромат или заряд", — доволен астрофизик Кохта Мурасе.

Кроме того, ATLAS может различать нейтрино и антинейтрино, а также обладает большим угловым энергетическим разрешением.

О земных задачах на БАКе тоже не забывают — ранее томские физики улучшили точность определения светимости столкновений адронных пучков.