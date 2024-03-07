Илон Маск: "лайки и ретвиты - это неэстетично"

Соцсеть Х перестанет показывать лайки и ретвиты

0:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Социальная сеть X * (бывший Twitter) может перестать показывать количество лайков и ретвитов под сообщениями, заявил владелец компании Илон Маск, выступая 6 марта на международной конференции Morgan Stanley по технологиям, СМИ и телекоммуникациям, сообщает Reuters.

Фото: Wikimedia Commons by Hamazasp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению Маска, подобная информация визуально загромождает контент в ленте новостей. При этом статистика все равно останется видимой при нажатии на пост.

Пользователи осудили решение руководства соцсети. По их мнению, это приведет к снижению вовлеченности, так как люди обычно взаимодействуют с постами, набравшими большое количество лайков.

* - заблокирована на территории РФ