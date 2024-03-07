Илон Маск: "лайки и ретвиты - это неэстетично"

Социальная сеть X * (бывший Twitter) может перестать показывать количество лайков и ретвитов под сообщениями, заявил владелец компании Илон Маск, выступая 6 марта на международной конференции Morgan Stanley по технологиям, СМИ и телекоммуникациям, сообщает Reuters.
По мнению Маска, подобная информация визуально загромождает контент в ленте новостей. При этом статистика все равно останется видимой при нажатии на пост.
Пользователи осудили решение руководства соцсети. По их мнению, это приведет к снижению вовлеченности, так как люди обычно взаимодействуют с постами, набравшими большое количество лайков.
* - заблокирована на территории РФ
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.