У всех голубоглазых людей на планете был один общий предок, его останки нашли в Испании

Останки самого древнего голубоглазого человека найдены в Испании

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

В Испании нашли общего предка всех голубоглазых людей на планете, пишет The Independent со ссылкой на статью учёных Института эволюционной биологии в Барселоне в журнале Nature.

Фото: PxHere is licensed under CC0

В ходе археологических раскопок в горах на северо-западе страны в 2006 году были обнаружены человеческие останки возрастом 7-10 тысяч лет (середина мезолита). Из зуба мужчины удалось выделить ДНК, по анализу фрагмента которой установлено, что она принадлежит темнокожему голубоглазому мужчине.

На цвет глаз указывает мутация гена HERC2 — она есть почти у всех голубоглазых людей на планете, что однозначно свидетельствует об их дальнем родстве друг с другом; иными словами, у них был один общий предок.

Ранее предполагалось, что он жил на Черноморском побережье.

"Мутации, ответственные за голубой цвет глаз, скорее всего, происходят из северо-западной части Черноморского региона, где в период неолита примерно 6-10 тысяч лет назад произошла великая сельскохозяйственная миграция северной части Европы", — утверждал профессор Копенгагенского университета Ханс Эйберг.

Он с коллегами исследовал геном сотен людей с глазами разного цвета и доказал, что, изначально у всех были карие глаза, а потом у кого-то одного "сломался" ген OCA2, отвечающий за выработку меланина в радужной оболочке органов зрения.

"Из этого мы можем сделать вывод, что все голубоглазые люди связаны с одним и тем же предком. Все они унаследовали один и тот же переключатель в одном и том же месте своей ДНК", — резюмировал учёный.