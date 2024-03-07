Вы удивитесь, но ядерное оружие может спасти Землю: американские физики назвали неочевидный способ его применения во благо человечества

Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории разработали компьютерную модель, предназначенную для оценки последствий применения ядерного оружия в случае необходимости предотвращения столкновения Земли с астероидом.
Опубликованная в Planetary Science Journal статья описывает, как данная модель позволяет ученым анализировать воздействие атомного заряда на астероид, учитывая различные физические факторы, такие как структура и состав астероида.
Проблема защиты Земли от астероидных ударов становится все более актуальной, особенно в свете исторических прецедентов, таких как древние кратеры на поверхности планеты и события в Челябинске в 2013 году, когда астероидный взрыв нанес значительный ущерб безопасности и имуществу.
Хотя NASA успешно продемонстрировала способность изменять траекторию астероида с помощью кинетического удара с космического зонда DART, этот метод ограничен размером астероида. Использование ядерного оружия представляет собой потенциально более эффективную альтернативу, особенно если учесть возможность отправки ядерного устройства за миллионы миль в космос для воздействия на астероид.
Физик и ведущий автор исследования Мэри Барки подчеркивает, что в случае взрыва ядерного устройства, астероид может изменить свою траекторию таким образом, чтобы миновать Землю, либо разлететься на безопасные фрагменты, не представляющие угрозы для нашей планеты.
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