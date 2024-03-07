Вы удивитесь, но ядерное оружие может спасти Землю: американские физики назвали неочевидный способ его применения во благо человечества

Ученые США назвали ядерное оружие потенциальным решением проблемы с астероидами

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории разработали компьютерную модель, предназначенную для оценки последствий применения ядерного оружия в случае необходимости предотвращения столкновения Земли с астероидом.

Фото: Openverse by James Webb Space Telescope is licensed under CC BY 2.0

Опубликованная в Planetary Science Journal статья описывает, как данная модель позволяет ученым анализировать воздействие атомного заряда на астероид, учитывая различные физические факторы, такие как структура и состав астероида.

Проблема защиты Земли от астероидных ударов становится все более актуальной, особенно в свете исторических прецедентов, таких как древние кратеры на поверхности планеты и события в Челябинске в 2013 году, когда астероидный взрыв нанес значительный ущерб безопасности и имуществу.

Хотя NASA успешно продемонстрировала способность изменять траекторию астероида с помощью кинетического удара с космического зонда DART, этот метод ограничен размером астероида. Использование ядерного оружия представляет собой потенциально более эффективную альтернативу, особенно если учесть возможность отправки ядерного устройства за миллионы миль в космос для воздействия на астероид.

Физик и ведущий автор исследования Мэри Барки подчеркивает, что в случае взрыва ядерного устройства, астероид может изменить свою траекторию таким образом, чтобы миновать Землю, либо разлететься на безопасные фрагменты, не представляющие угрозы для нашей планеты.