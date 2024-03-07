Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы

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The Astrophysical Journal: при малых массах черной дыры звезда Хокинга почти неотличима от обычных звезд

1:33
Наука

Исследователи из Института астрофизики Макса Планка провели серию моделирований, изучая эволюцию звезд Хокинга. Они обнаружили, что эти особые звезды могут прожить очень долгое время и имеют много общих характеристик с обычными звездами.

The Astrophysical Journal: при малых массах черной дыры звезда Хокинга почти неотличима от обычных звезд
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

В ходе исследования астрономы рассмотрели сценарий, включающий возможное появление черных дыр после Большого взрыва, в том числе и внутри Солнца.

Изучение первичных черных дыр позволило ученым предположить, что они могли образоваться на ранних стадиях развития Вселенной и иметь разнообразные массы. Они также могут играть важную роль в структуре вселенной, возможно, составляя часть темной материи. Концепция звезд Хокинга, предложенная Стивеном Хокингом в 1970-х годах, объясняет возможность возникновения этих звезд при захвате черной дыры новообразующейся звездой, сообщает The Astrophysical Journal.

Путем моделирования эволюции звезд Хокинга с различными начальными массами черных дыр и моделями аккреции газа ученые пришли к выводу, что при малых массах черной дыры звезда Хокинга практически неотличима от обычных звезд.

Таким образом, в центре Солнца, возможно, находится черная дыра, размер которой сравним с Меркурием, сообщает "Вокруг Света". Обнаружить ее можно лишь с помощью современных методов астеросейсмологии. Астрономы также считают, что на более поздних стадиях эволюции звезды черная дыра может проявить себя через характерные признаки на стадии красного гиганта.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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