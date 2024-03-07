Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы

Исследователи из Института астрофизики Макса Планка провели серию моделирований, изучая эволюцию звезд Хокинга. Они обнаружили, что эти особые звезды могут прожить очень долгое время и имеют много общих характеристик с обычными звездами.
В ходе исследования астрономы рассмотрели сценарий, включающий возможное появление черных дыр после Большого взрыва, в том числе и внутри Солнца.
Изучение первичных черных дыр позволило ученым предположить, что они могли образоваться на ранних стадиях развития Вселенной и иметь разнообразные массы. Они также могут играть важную роль в структуре вселенной, возможно, составляя часть темной материи. Концепция звезд Хокинга, предложенная Стивеном Хокингом в 1970-х годах, объясняет возможность возникновения этих звезд при захвате черной дыры новообразующейся звездой, сообщает The Astrophysical Journal.
Путем моделирования эволюции звезд Хокинга с различными начальными массами черных дыр и моделями аккреции газа ученые пришли к выводу, что при малых массах черной дыры звезда Хокинга практически неотличима от обычных звезд.
Таким образом, в центре Солнца, возможно, находится черная дыра, размер которой сравним с Меркурием, сообщает "Вокруг Света". Обнаружить ее можно лишь с помощью современных методов астеросейсмологии. Астрономы также считают, что на более поздних стадиях эволюции звезды черная дыра может проявить себя через характерные признаки на стадии красного гиганта.
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