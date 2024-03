Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы

Your browser does not support the audio element.

Исследователи из Института астрофизики Макса Планка провели серию моделирований, изучая эволюцию звезд Хокинга. Они обнаружили, что эти особые звезды могут прожить очень долгое время и имеют много общих характеристик с обычными звездами.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0