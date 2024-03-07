Генетические мутации опять создают проблемы: на этот раз они затронули популярную породу собак, делая их более склонными к ожирению

Science Advances: 25% лабрадоров склонны к ожирению из-за генетической мутации

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное британскими молекулярными биологами, обнаружило, что примерно 25% лабрадоров носят мутацию в гене POMC. Эта мутация приводит к нарушению регуляции метаболизма и чувства голода, что делает этих собак склонными к перееданию и развитию ожирения.

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Согласно исследованию, собаки с мутацией в гене POMC склонны к перееданию, так как они быстрее ощущают голод между приемами пищи, их метаболизм замедлен примерно на 25%, что увеличивает риск развития ожирения. Эти результаты были получены после анализа поведенческих экспериментов с участием 87 лабрадоров, которые включали изучение их реакции на пищу через определенные временные интервалы, сообщает Science Advances.

Мутация в гене POMC влияет на производство сигнальных молекул в мозге, таких как бета-эндорфин и бета-MSH, связанных с чувством голода.

Это открытие имеет важное практическое значение как для владельцев собак, так и для ветеринаров, особенно учитывая, что эта мутация встречается среди лабрадоров и ретриверов довольно часто — около 25% и 66% соответственно.