Скажите спасибо вашим предкам: стоматологи и генетики назвали изначальное предназначение создающих проблем современным людям зубов мудрости

The Conversation: зубы мудрости являются эволюционным рудиментом человека

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Зубы мудрости, хоть и считаются часто лишними и проблематичными, имеют эволюционное происхождение, связанное с диетой и жизненными условиями наших древних предков.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy is licensed under CC0

Профессора стоматологии и генетики утверждают, что челюсти и зубы наших ранних предков были значительно крепче и крупнее, чем у современного человека, так как они питались сырым мясом и жесткими растениями, требующими мощного жевательного аппарата. Сегодняшняя пища уже не требует такого усилия, поэтому зубы мудрости часто становятся проблемой, сообщает The Conversation.

Некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к тому, чтобы зубы мудрости либо не проросли вовсе, либо выросли не полностью. Это может быть связано с наследственными факторами, передаваемыми от родителей. По оценкам, около 25% людей сталкиваются с ситуацией, когда как минимум один зуб мудрости не сформировался.

Тем не менее, есть и те, кто избежал проблем с зубами мудрости, если они выросли ровно и не вызывают дискомфорта. В таком случае наличие зубов мудрости можно рассматривать как небольшое преимущество, освобождающее от необходимости их удаления или лечения.

Таким образом, проблема с зубами мудрости имеет как генетические, так и эволюционные корни и может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма.