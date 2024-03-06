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Не ешьте эти продукты на завтрак, если не хотите снизить свою привлекательность: французские ученые раскрыли секрет сохранения красоты на весь день

Французские ученые обнаружили, что сладости снижают внешнюю привлекательность

1:45
Наука

Группа французских ученых из Университета Монпелье провела исследование, направленное на изучение влияния потребления определенных видов пищи на привлекательность лица человека.

Французские ученые обнаружили, что сладости снижают внешнюю привлекательность
Фото: openverse.org by nekonomania is licensed under CC BY 2.0

Их исследование, опубликованное в журнале PLOS One, обнаружило, что продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов, такие как сладкие закуски и обработанная пища, могут сделать лицо менее привлекательным для окружающих.

Для проведения исследования ученые отобрали 104 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Участникам каждый день случайным образом предлагали один из двух видов завтрака: один с высоким содержанием рафинированных углеводов и другой с низким содержанием. Через два часа после приема пищи добровольцев фотографировали в одних и тех же условиях, а затем снимки оценивала отдельная группа по критериям общей привлекательности.

Результаты показали, что участники, которые завтракали продуктами с высоким гликемическим индексом, были оценены как менее привлекательные, чем те, кто употреблял продукты с низким гликемическим индексом. Этот эффект наблюдался независимо от пола испытуемых.

Исследователи предположили, что такое воздействие может быть связано с физиологическими эффектами низкого уровня сахара в крови после потребления продуктов с высоким гликемическим индексом. Более того, ученые обнаружили, что более высокое потребление энергии за завтраком было связано с повышенной привлекательностью как для мужчин, так и для женщин. Предполагается, что это может быть обусловлено тем, что продукты с высоким содержанием жиров и белков не вызывают быстрых гликемических реакций, что, в свою очередь, повышает воспринимаемую привлекательность.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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