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Бактерия, которую можно увидеть невооруженным глазом поразила американских ученых необычным способом выработки энергии и размножения

Ученые США обнаружили способность бактерии Epulopiscium viviparous получать энергию через процесс ферментации

1:44
Наука

Размеры бактерий семейства Epulopiscium настолько велики, что их можно увидеть невооруженным глазом. В отличие от обычных бактерий, которые обычно можно разглядеть только под микроскопом, эти уникальные микроорганизмы имеют размеры, многократно превышающие размеры даже ближайших родственников, таких как кишечная палочка E. coli.

Ученые США обнаружили способность бактерии Epulopiscium viviparous получать энергию через процесс ферментации
Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Исследователи из Корнеллского университета в США расшифровали геном одного из представителей этого семейства, Epulopiscium viviparous, и сделали удивительное открытие. Оказалось, что эти бактерии не только обладают уникальными размерами, но и имеют особый тип обмена веществ, не характерный ни для одного другого организма на планете, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Epulopiscium viviparous получает энергию для жизнедеятельности через процесс ферментации, не требуя доступа к кислороду. Более того, она обладает удивительным способом размножения: вместо того чтобы делиться при размножении пополам, как большинство бактерий, она создает внутри родительской клетки 12 своих копий, которые затем выходят наружу.

Чтобы поддерживать свои огромные размеры и обеспечивать энергией такой сложный способ размножения и движения, Epulopiscium viviparous умело оптимизирует свой обмен веществ. Она синтезирует ферменты, которые эффективно используют доступные в кишечнике рыбы питательные вещества, превращая их в энергию. Увеличенная поверхность мембраны бактерии дополнительно способствует выработке энергии. Таким образом, Epulopiscium viviparous стала своеобразной энергетической подстанцией, адаптировавшись к своей среде обитания и играя важную роль в экосистеме кишечника рыбы Naso tonganus.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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