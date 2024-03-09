Революция в науке: черви-нематоды показывают, что радиация может быть безвредной для ДНК

Исследователи из Нью-Йоркского университета провели эксперимент, в ходе которого было выявлено, что продолжительное воздействие радиации в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не оказывает значительного воздействия на ДНК мелких червей-нематод, известных как Oscheius Tipulae (О. Tipulae). Эти выводы были опубликованы на сайте PNAS.
Ранее проведенные исследования свидетельствовали о том, что другие организмы, обитающие рядом с Чернобыльской АЭС, физически и генетически отличаются от своих сородичей из других регионов. Вопреки этому, ученые обнаружили, что черви-нематоды, обитающие в этом районе, не проявляют признаков радиационного повреждения их геномов.
Проведенное в 2019 году исследование, осуществленное в рамках экспедиции, включало анализ ДНК нематод, собранных в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, и сравнение их генетического материала с ДНК O. Tipulae из других частей мира. Ни в одном из проведенных анализов не было обнаружено признаков радиационного поражения геномов чернобыльских червей.
Ученые предполагают, что такая устойчивость червей-нематод к радиации может быть обусловлена их адаптацией к экстремальным условиям. Изучение реакции этих простых организмов на радиоактивные мутагены может способствовать пониманию индивидуальной устойчивости некоторых видов к мутациям, что имеет важное значение для понимания генетических процессов и их влияния на эволюцию.
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