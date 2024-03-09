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Врачи рассекретили: кофе — секрет здоровья сердца или миф

MedicalXpress: опровергнут популярный миф о кофе

1:17
Наука

Специалисты из Юго-западного медицинского центра Техасского университета пришли к выводу, что распространенное мнение о вреде кофе для людей с нерегулярным сердцебиением ошибочно.

MedicalXpress: опровергнут популярный миф о кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay user 1507844 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно информации, опубликованной на портале MedicalXpress, американские ученые провели анализ уже существующих исследований, посвященных риску фибрилляции предсердий у пациентов. В результате было выяснено, что умеренное потребление кофеина не только не увеличивает вероятность возникновения аритмии, но даже снижает ее.

Эти выводы в основном совпадают с результатами исследования, проведенного в 2021 году. В рамках этого исследования было показано, что увеличение употребления кофе связано с уменьшением риска сердечной недостаточности у пожилых людей.

Что касается оптимальной дозировки кофе, то согласно данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), взрослые здоровые люди могут безопасно потреблять до 400 миллиграммов кофеина в день, что эквивалентно четырем-пяти чашкам кофе.

Тем не менее, перед увеличением потребления кофе следует проконсультироваться с врачом, учитывая индивидуальную чувствительность к кофе или наличие противопоказаний в связи со здоровьем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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