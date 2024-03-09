Врачи рассекретили: кофе — секрет здоровья сердца или миф

MedicalXpress: опровергнут популярный миф о кофе

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из Юго-западного медицинского центра Техасского университета пришли к выводу, что распространенное мнение о вреде кофе для людей с нерегулярным сердцебиением ошибочно.

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Согласно информации, опубликованной на портале MedicalXpress, американские ученые провели анализ уже существующих исследований, посвященных риску фибрилляции предсердий у пациентов. В результате было выяснено, что умеренное потребление кофеина не только не увеличивает вероятность возникновения аритмии, но даже снижает ее.

Эти выводы в основном совпадают с результатами исследования, проведенного в 2021 году. В рамках этого исследования было показано, что увеличение употребления кофе связано с уменьшением риска сердечной недостаточности у пожилых людей.

Что касается оптимальной дозировки кофе, то согласно данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), взрослые здоровые люди могут безопасно потреблять до 400 миллиграммов кофеина в день, что эквивалентно четырем-пяти чашкам кофе.

Тем не менее, перед увеличением потребления кофе следует проконсультироваться с врачом, учитывая индивидуальную чувствительность к кофе или наличие противопоказаний в связи со здоровьем.