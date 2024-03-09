Ученые из Цюриха нашли способ получения золота из неожиданных источников

В Цюрихе разработан метод превращения отходов в золото

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Федерального технологического института в Цюрихе представили новый способ добычи золота из электронного мусора, используя вспомогательный продукт пищевой промышленности.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Согласно публикации в журнале Advanced Materials, исследователи из Швейцарии разработали специальную губку из белковых фибрилл, полученных из сыворотки, оставшейся после производства сыра. Эта губка способна извлекать золото из раствора, содержащего металлические компоненты электронных отходов.

Проведенные тесты показали высокую эффективность метода: ученые извлекли 450 миллиграммов золота из двадцати устаревших компьютерных материнских плат. Новая технология экономична и экологически безопасна, что является еще одним ее преимуществом.

В отличие от существующих методов, требующих значительных энергозатрат и использования вредных химикатов, швейцарская технология лишена этих недостатков. Процесс включает денатурацию сыворотки в кислой среде при повышенной температуре, что способствует образованию нановолокон и формированию губчатой структуры.

Металлические компоненты старых компьютерных материнских плат растворяют в кислоте, а затем добавляют инновационную губку, которая абсорбирует ионы золота. Эти ионы извлекаются и переплавляются в слиток сравнительно легко.

Расчеты показали, что стоимость этого процесса значительно ниже стоимости добытого золота. Важно отметить, что этот метод может быть применен не только для обработки электронных отходов, но и для промышленных целей, таких как извлечение драгоценных металлов из микрочипов или покрытых золотом изделий.