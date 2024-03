Секреты антарктического льда: как уровни CO2 связаны с историей пандемий

В ледяных образцах, взятых из антарктических ледников, учёные обнаружили интересную связь между прошлыми уровнями углекислого газа в атмосфере и глобальными пандемиями, что напоминает о влиянии человечества на нашу планету. Исследование, опубликованное в Nature Communications, обнаружило, что пузырьки воздуха, запечатленные в древних льдах, сохраняют миниатюрные образцы атмосферных газов в течение тысячелетий.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.