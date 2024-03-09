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Секреты антарктического льда: как уровни CO2 связаны с историей пандемий

Эпидемии многовековой давности могли изменить атмосферу Земли

Наука

В ледяных образцах, взятых из антарктических ледников, учёные обнаружили интересную связь между прошлыми уровнями углекислого газа в атмосфере и глобальными пандемиями, что напоминает о влиянии человечества на нашу планету. Исследование, опубликованное в Nature Communications, обнаружило, что пузырьки воздуха, запечатленные в древних льдах, сохраняют миниатюрные образцы атмосферных газов в течение тысячелетий.

Эпидемии многовековой давности могли изменить атмосферу Земли
Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Лучшие данные о последних 2000 годах были получены из двух ледяных кернов: Купол Лоу, выступающий как антарктический "холм", и Западно-Антарктический ледниковый щит (WAIS). Анализируя эти керны, исследователи обнаружили различия в уровнях CO2 в атмосфере.

Например, данные из Купола Лоу указывают на быстрое понижение уровня CO2 в 1610 году, что сопоставимо с последствиями первых контактов между Старым и Новым Светом, когда болезни, возможно, способствовали снижению численности населения и возрождению лесов, что в свою очередь привело к поглощению CO2 из атмосферы.

Однако данные из WAIS Divide показывают более постепенное снижение уровней CO2, продолжающееся до 17-го века. Для объяснения этого несоответствия учёные проанализировали данные из ледяного керна Skytrain Ice Rise, который был пробурен недавно и охватывает период с 1454 по 1688 годы.

Результаты исследования показали, что уровень CO2 действительно снижался за этот период, но более постепенно, чем предполагалось ранее. Это свидетельствует о том, что крупномасштабные изменения в землепользовании и численности населения могли оказать значительное воздействие на уровни CO2 в атмосфере.

Моделирование потоков углерода и изменений в растительности показало, что быстрое снижение уровня CO2 в 1610 году, обнаруженное в Куполе Лоу, не может быть объяснено даже самыми экстремальными сценариями изменений землепользования.

Однако исследователи отмечают, что возможно существование некоторых неизвестных обратных связей между климатом и выбросами углерода, которые могли бы объяснить эти различия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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