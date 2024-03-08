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Открытие года: новая планета размером с Сатурн за 371 световой год от Земли, астрономы шокированы

Ученые обнаружили новую экзопланету размером с Сатурн

3:39
Наука

Международная группа астрономов объявила о обнаружении новой экзопланеты, кружащейся вокруг звезды, подобной Солнцу. Этот новый мир, получивший название TOI-1135 b, молод и горяч, а его размер сопоставим с Сатурном. Открытие было подробно описано в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Ученые обнаружили новую экзопланету размером с Сатурн
Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На сегодняшний день космический аппарат НАСА, TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), обнаружил около 7100 кандидатов на экзопланеты (TOI — TESS Object of Interest), из которых 420 уже подтверждены. С момента своего запуска в апреле 2018 года TESS исследует около 200 000 самых ярких звезд вблизи Солнца с целью поиска транзитных экзопланет, включая гигантские планеты вне нашей Солнечной системы.

Группа астрономов под руководством Мануэля Майоркина Диаса из Университета Ла-Лагуна, Испания, подтвердила еще один TOI, обнаруженный TESS. Они обнаружили транзитный сигнал у TOI-1135 (также известного как HIP 62908 или TIC 154872375) — это молодая звезда солнечного типа спектрального класса G0, находящаяся на расстоянии около 371 светового года. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующей фотометрией и спектроскопией.

"Эта статья описывает открытие и подробные характеристики близкой гигантской газовой планеты, вращающейся вокруг молодой звезды солнечного типа TOI-1135", — отмечают исследователи.

TOI-1135 b имеет радиус около 0,8 радиуса Юпитера и массу примерно 0,062 массы Юпитера, что соответствует плотности на уровне 0,16 г/см³. Планета обращается вокруг своей звезды каждые 8,02 дня на расстоянии 0,082 а. е. от нее. Температура на поверхности TOI-1135 b оценивается примерно в 950-1200 К.

Таким образом, полученные результаты показывают, что TOI-1135 b — это раздутая экзопланета, по размерам приблизительно равная Сатурну, однако менее массивная, чем две крупнейшие газовые гиганты нашей солнечной системы. Планета имеет расширенную атмосферу, вероятно, из-за интенсивного звёздного излучения.

Астрономы предполагают, что TOI-1135 b может терять свою атмосферу из-за фотоиспарения. Они отмечают, что скорость потери массы планеты высока — около 39 масс Земли за миллиард лет, так что в конечном итоге большая часть её атмосферы может быть потеряна через несколько сотен миллионов лет.

"Газовые гиганты с массой меньше Сатурна подвержены потере всей или большей части своей атмосферы на ранних стадиях развития, если они подвергаются достаточному излучению от родительской звезды, что, вероятно, относится и к TOI-1135 b", — объяснили авторы статьи.

Родительская звезда TOI-1135 немного крупнее и массивнее Солнца, её светимость составляет примерно 1,7 солнечной светимости. Возраст звезды оценивается от 125 миллионов до 1 миллиарда лет, а ее эффективная температура составляет примерно 6122 К.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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