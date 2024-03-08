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Новое исследование показывает, как киноа улучшит вашу кишечную микрофлору и снизит риск проблем с сердцем

Выявлена крупа, способствующая снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний

2:38
Наука

В свежем исследовании, опубликованном в Frontiers in Nutrition, учёные рассмотрели положительное воздействие Chenopodium quinoa (киноа) и его активных компонентов на состояние кишечной микрофлоры.

Выявлена крупа, способствующая снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: Own work by H.hristov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Киноа становится всё более востребованной, особенно среди людей, следящих за своим здоровьем и фитнесом, благодаря её обилию белка, жиров, витаминов, минералов, клетчатки и других биоактивных веществ.

Согласно последним исследованиям в области нутрацевтики, киноа и её активные соединения могут влиять на производство коротких жирных кислот и изменять pH кишечника, что играет важную роль в поддержании здоровья кишечной микрофлоры.

Состояние кишечной микробиоты существенно влияет на риск и прогрессирование хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, неврологические расстройства и рак.

Исследователи проанализировали 85 научных публикаций, касающихся химического состава киноа, её питательных свойств и эффективности активных веществ в улучшении здоровья кишечника. Были выявлены роли сапонинов, полифенолов, полисахаридов и биопептидов, выделенных из киноа, в улучшении состояния кишечной микрофлоры.

Сапонины, содержащиеся в киноа, плохо всасываются в кишечнике и имеют низкую биодоступность, что способствует их длительному пребыванию в кишечнике и их использованию кишечной микрофлорой в качестве источника питания. Предыдущие исследования на животных подтвердили, что употребление киноа связано с увеличением разнообразия кишечной микробиоты.

Полифенолы киноа ингибируют ферменты, участвующие в регуляции пищеварения, что влияет на состав кишечной флоры и улучшает её микросреду.

Многие полисахариды, выделенные из киноа, являются пребиотиками, которые способствуют росту благоприятных пробиотических бактерий Bifidobacteria и Collinsella. В сочетании с клетчаткой киноа, эти полисахариды эффективно регулируют уровень коротких жирных кислот и снижают вес при высокожировой диете.

Биоактивные пептиды, содержащиеся в белке киноа, демонстрируют потенциал стимулировать размножение пробиотических бактерий и подавлять патогенные микроорганизмы.

Белки киноа также являются естественными ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, что благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему.

Применение киноа в форме муки существенно увеличивает активность кишечной микрофлоры и производство коротких жирных кислот у животных, указывая на положительное воздействие этих белков на рост и метаболизм кишечной флоры.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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