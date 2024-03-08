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Ученые бьют тревогу: нейронные сигналы ускоряют рост смертельных опухолей мозга

Выяснилось, что нервы мешают иммунитету бороться с опухолями

1:30
Наука

Ученые приближаются к пониманию проблемы чрезмерной агрессивности некоторых опухолей мозга, включая глиому, которая считается одной из наиболее сложных для лечения. Оказывается, эти злокачественные опухоли используют нейронные сигналы для своего роста.

Выяснилось, что нервы мешают иммунитету бороться с опухолями
Фото: www.darpa.mil by Massachusetts General Hospital и Draper Labs is licensed under может распространяться или копироваться

Согласно информации, опубликованной на ресурсе news.cuanschutz.edu, исследователи из Университета Колорадо выяснили, что активные нейроны вырабатывают нейромедиаторы и другие белки, стимулирующие деление клеток.

Раковые клетки начинают активно использовать эту способность нейромедиаторов, чтобы стимулировать рост опухоли. Парадоксально, но чем больше активность нейронов, тем быстрее деление патологических клеток, что приводит к более агрессивному росту опухоли.

Опухоли головы и шеи воздействуют на близлежащие нервы, заставляя их переходить на норадреналиновые сигналы. В ходе исследования было обнаружено, что сенсорные нервы могут подавлять активность иммунной системы в борьбе с опухолью путем выделения кальцитонин-ген-связанного пептида (CGRP), который подавляет активность Т-клеток.

Чтобы исправить эту ситуацию, предлагается блокировать работу нервов. По данным исследования, на мышах были применены габапентин и ботокс для подавления нейронной активности, что привело к обнадеживающим результатам. Следующим шагом будет тестирование этих методов на людях с целью использования соответствующих препаратов в противораковой терапии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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