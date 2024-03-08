Ученые бьют тревогу: нейронные сигналы ускоряют рост смертельных опухолей мозга

Выяснилось, что нервы мешают иммунитету бороться с опухолями

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые приближаются к пониманию проблемы чрезмерной агрессивности некоторых опухолей мозга, включая глиому, которая считается одной из наиболее сложных для лечения. Оказывается, эти злокачественные опухоли используют нейронные сигналы для своего роста.

Фото: www.darpa.mil by Massachusetts General Hospital и Draper Labs is licensed under может распространяться или копироваться

Согласно информации, опубликованной на ресурсе news.cuanschutz.edu, исследователи из Университета Колорадо выяснили, что активные нейроны вырабатывают нейромедиаторы и другие белки, стимулирующие деление клеток.

Раковые клетки начинают активно использовать эту способность нейромедиаторов, чтобы стимулировать рост опухоли. Парадоксально, но чем больше активность нейронов, тем быстрее деление патологических клеток, что приводит к более агрессивному росту опухоли.

Опухоли головы и шеи воздействуют на близлежащие нервы, заставляя их переходить на норадреналиновые сигналы. В ходе исследования было обнаружено, что сенсорные нервы могут подавлять активность иммунной системы в борьбе с опухолью путем выделения кальцитонин-ген-связанного пептида (CGRP), который подавляет активность Т-клеток.

Чтобы исправить эту ситуацию, предлагается блокировать работу нервов. По данным исследования, на мышах были применены габапентин и ботокс для подавления нейронной активности, что привело к обнадеживающим результатам. Следующим шагом будет тестирование этих методов на людях с целью использования соответствующих препаратов в противораковой терапии.