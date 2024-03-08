Новая радиочастотная технология разгадывает тайны пропавших самолетов: MH370 первый на очереди

The Sun: радиочастотная технология поможет раскрыть тайну рейса MH370

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Британский инженер в области аэрокосмических технологий, Ричард Годфри, утверждает, что радиочастотная технология может сыграть ключевую роль в раскрытии загадочных исчезновений самолетов, включая рейс MH370 Malaysian Airlines, сообщает издание The Sun.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Его теория, которую сейчас анализируют эксперты из Ливерпульского университета, предполагает использование технологии WSPR, или "репортера распространения слабого сигнала", для мониторинга движения самолетов. По мнению Годфри, эта технология может стать важным инструментом в поиске места последнего положения рейса MH370.

Рейс MH370 исчез с радаров в марте почти десять лет назад, после передачи последнего сообщения авиадиспетчерской службе. Существующая версия событий указывает на то, что самолет завершил свой полет в южной части Индийского океана, однако местонахождение обломков до сих пор остается неизвестным.

Используя технологию WSPR, Годфри обнаружил несколько нарушений сигналов над южной частью Индийского океана в ночь на 8 марта, в день исчезновения MH370. Он утверждает, что это наблюдение может указывать на маршрут самолета в конечный момент.

Теперь эксперты из Ливерпульского университета планируют провести более глубокий анализ аномалий в радиочастотном спектре, чтобы определить, способна ли технология WSPR действительно помочь в поиске пропавших самолетов.

Профессор Саймон Маскелл из Ливерпульского университета заявил, что использование данных WSPR от всех летающих самолетов в течение дня может предоставить значительный объем информации для дальнейшего анализа. Если технология действительно докажет свою эффективность, это будет важным прорывом в разрешении загадки MH370 и может открыть новые пути в области поиска и спасения в будущем.

Успешность технологии WSPR в обнаружении самолетов будет опробована в течение ближайших шести месяцев. При положительных результатах это станет значительным прорывом в технологии поиска пропавших воздушных судов.