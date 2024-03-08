Новый шанс на жизнь: ученые объявили об успешном лечении рака поджелудочной железы

Nature Chemical Biology: достигнут прорыв в лечении рака поджелудочной железы

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета в Сан-Франциско, Калифорния, объявили о разработке инновационного лекарства, способного превратить рак поджелудочной железы — один из самых опасных видов рака — в излечимое заболевание. Их исследование, опубликованное в журнале Nature Chemical Biology, представляет значимый прогресс в борьбе с этим тяжелым заболеванием.

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Основываясь на понимании мутаций, связанных с раком поджелудочной железы, ученые сосредоточились на онкогене K-Ras, часто подвергающемуся мутациям при данном виде рака. Ранее созданные препараты для немелкоклеточного рака легких успешно боролись с мутацией K-Ras-G12C, однако проблемой оставалась другая распространенная мутация — K-Ras-G12D, часто встречающаяся при раке поджелудочной железы.

Ученые разработали новый набор электрофилов, основанный на малолактоне, которые эффективно связываются с мутацией K-Ras-G12D и образуют стабильные ковалентные комплексы. Структурные анализы и применение специальных методов позволили создать замещенный малолактон, устойчивый к воздействию воды, но способный быстро связываться с мутантным аспартатом-12 K-Ras.

Это позволяет лекарству эффективно подавлять передачу сигналов и селективно ингибировать пролиферацию раковых клеток, связанных с мутацией K-Ras-G12D.

Этот значимый прорыв открывает новые горизонты для лечения рака поджелудочной железы, придавая надежду на эффективное лечение и повышая шансы на выживание у пациентов с этим тяжелым заболеванием.