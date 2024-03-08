Сон против диабета: почему правильный сон — ваш лучший щит против опасного заболевания

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JAMA: доказано воздействие сна на риски развития диабета

1:24
Наука

Исследование шведских ученых показало, что недостаток сна может причинить организму больший вред, чем тяжелая работа или легкая болезнь. По данным журнала JAMA Network Open, специалисты из Уппсальского университета выявили, что значительное недосыпание у взрослых может существенно увеличить вероятность развития диабета второго типа.

JAMA: доказано воздействие сна на риски развития диабета
Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученые подчеркивают, что недосыпание нельзя полностью компенсировать высыпанием в выходные, занятиями спортом или здоровым питанием. Предыдущие исследования также показали, что хронический недосып коррелирует с повышенным риском заболевания диабетом второго типа, в то время как правильное питание, особенно регулярное употребление фруктов и овощей, может частично снизить этот риск.

Данные из Британского биобанка, содержащего информацию о генетическом состоянии более полумиллиона жителей Соединенного Королевства, были проанализированы учеными. Новое исследование убедительно подтвердило, что сон от трех до пяти часов в сутки значительно увеличивает вероятность развития диабета второго типа.

Хотя здоровое питание действительно играет положительную роль, оно не полностью обезопасит от рисков, связанных с недосыпанием. Специалисты подводят итог: для снижения риска развития диабета второго типа необходимо не только правильно питаться, но и спать не менее шести часов в сутки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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