Учёные расшифровали геном светлячков и поняли, благодаря чему они светятся

Китайские молекулярные биологи расшифровали геном светлячков и нашли в нём гены, отвечающие за свечение, передаёт в среду ТАСС со ссылкой на статью в научном журнале Nature Communications.
Как известно, жуки-светляки обладают лантерном — органом, обладающим способностью излучать свет. Эти насекомые ведут ночной образ жизни, и эта уникальная способность помогает их коммуникациям со своими сородичами и привлечению особей противоположного пола.
Учёных давно мучил вопрос, как образуются излучающие клетки — фотоциты. "Светоизлучающие органы светляков представляют собой уникальные структуры, даже далекие аналоги которых отсутствуют у всех остальных насекомых", — объясняют они.
С этой целью генетики под руководством доцента Хуачжунского сельскохозяйственного университета Фу Синьхуа полностью расшифровали структуру генома светлячков Aquatica leii.
Оказалось, что за развитие фотоцитов отвечают всего два гена — AlAbd-B и AlUnc-4. "Подавление их работы приводит или к полному предотвращению формирования светоизлучающих органов, или к их дисфункции", — отмечается в исследовании.
Учёные не собираются останавливаться на достигнутом — они намерены продолжить изучение светлячков, чтобы понять, как и зачем те обрели способность светиться в ходе эволюции более 100 миллионов лет назад.
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