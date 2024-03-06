Учёные расшифровали геном светлячков и поняли, благодаря чему они светятся

Nature Communications: открыты гены, отвечающие за свечение светлячков

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские молекулярные биологи расшифровали геном светлячков и нашли в нём гены, отвечающие за свечение, передаёт в среду ТАСС со ссылкой на статью в научном журнале Nature Communications.

Фото: Wikimedia Commons by NEUROtiker is licensed under CC BY-SA 3.0

Как известно, жуки-светляки обладают лантерном — органом, обладающим способностью излучать свет. Эти насекомые ведут ночной образ жизни, и эта уникальная способность помогает их коммуникациям со своими сородичами и привлечению особей противоположного пола.

Учёных давно мучил вопрос, как образуются излучающие клетки — фотоциты. "Светоизлучающие органы светляков представляют собой уникальные структуры, даже далекие аналоги которых отсутствуют у всех остальных насекомых", — объясняют они.

С этой целью генетики под руководством доцента Хуачжунского сельскохозяйственного университета Фу Синьхуа полностью расшифровали структуру генома светлячков Aquatica leii.

Оказалось, что за развитие фотоцитов отвечают всего два гена — AlAbd-B и AlUnc-4. "Подавление их работы приводит или к полному предотвращению формирования светоизлучающих органов, или к их дисфункции", — отмечается в исследовании.

Учёные не собираются останавливаться на достигнутом — они намерены продолжить изучение светлячков, чтобы понять, как и зачем те обрели способность светиться в ходе эволюции более 100 миллионов лет назад.