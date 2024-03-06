Москва: началась первая конференция VK Just Tech

В ГЭС-2 стартовала первая технологическая конференция VK

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Сегодня в московском пространстве "ГЭС-2" стартовала первая конференция VK, посвященная технологиям. Участники форума обсудят социально-значимые технологии, которые влияют на 95% аудитории рунета.

Фото: vkjt.ru by VK JT is licensed under VK JustTech

Главными направлениями конференции "VK Just Tech" станут "Архитектура & Highload", "Machine Intelligence", "Продукт UX&UI" и "Безопасность". Ожидается выступление более 50 экспертов из VK, более 40 докладов и экспертных дискуссий.

По словам вице-президента VK по AI, контентным и рекомендательным сервисам Антона Фролова, первая технологическая конференция создавалась разработчиками для разработчиков, чтобы рассмотреть лучшие практики в IT, а также обсудить актуальные вопросы и тренды, которые определят индустрию на годы вперед.

Участие в конференции бесплатное. Трансляции доступны онлайн на сайте конференции всем зарегистрированным участникам без ограничений.