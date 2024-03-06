Раскрыта тайна гомохиральности: кто закрутил все молекулы жизни в одну сторону

Как известно, большинству молекул, из которых состоит жизнь, свойственна гомохиральность. Это значит, что биологической активностью обладает только один стереоизомер почти каждого вещества.
Все аминокислоты — левовращающие, а углеводы закручены вправо. При тех же химических и физических свойствах их отражения не способны участвовать в биологических реакциях или даже токсичны.
Учёные давно пытаются понять, с чем связана такая асимметрия жизни. Неужели все её молекулы завёрнуты в одном направлении по воле Создателя?
Похоже, тайна гомохиральности наконец раскрыта. Экспериментальным путём разгадку нашли химики из американского исследовательского центра The Scripps Research Institute. Результатами исследований они поделились в Nature.
Изучая лигирование дипептида в растворе тиола, специалисты наблюдали усиление хиральности. Проще говоря, если изначально левовращающих изомеров было чуть больше, по окончании реакции они будут полностью преобладать, и наоборот; а их противоположные варианты слипнутся и осядут на дно.
Таким образом, закрученность молекул биологически активных веществ стала следствием случайности: перед зарождением жизни случился их дисбаланс, заключают учёные.
К слову, гомохиральность сама по себе может служить признаком существования жизни. Во всяком случае, наблюдения за газопылевым облаком Стрелец B2 в центре Галактики вселяют такую надежду.
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