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Раскрывает тайны Божества древних славян: в Чехии обнаружили поясную пряжку, которая наводит на определенные мысли о религии наших предков

Чешские археологи обнаружили бронзовую поясную пряжку древних славян в Южной Моравии

1:43
Наука

Группа чешских археологов провела раскопки на поселении ранних славян в Южной Моравии, где обнаружила бронзовую поясную пряжку, датированную восьмым веком нашей эры.

Чешские археологи обнаружили бронзовую поясную пряжку древних славян в Южной Моравии
Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

На этой пряжке изображена сцена, которая вызывает интерес ученых — змея, пожирающая (или кусающая) некое существо, похожее на лягушку. Этот артефакт стал объектом изучения исследователей, поскольку аналогичные пряжки с подобными орнаментами были найдены в разных частях Европы, таких как Германия, Венгрия и Богемия.

В статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science, ученые выдвинули предположение о том, что эта находка может пролить свет на религиозные верования, характерные для дохристианской эпохи в Центральной и Восточной Европе. Их довод основан на том факте, что пряжки подобного типа были в употреблении у различных этнических групп, включая аваров — народ, переселившийся из Центральной Азии в Европу в шестом веке нашей эры.

Изучение артефакта также позволило ученым предположить, что сцена на пряжке могла символизировать мифологический сюжет, связанный с созданием мира и зарождением жизни. Они предполагают, что змея может представлять собой божество Велеса, а "лягушка" — Мокошь в славянской мифологии.

Дополнительный анализ показал, что пряжки подобного типа могли быть изготовлены мастерами по единому шаблону для представителей элиты различных этнических групп. Химический анализ медного сплава, используемого для изготовления пряжек, указал на источник меди в Словацких Рудных горах, что указывает на широкое распространение и обмен этими артефактами между различными культурами в то время.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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