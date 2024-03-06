Не все так просто: российские ученые обнаружили, что мужчин сажают за убийство на 14 месяцев дольше женщин

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НИУ ВШЭ: в России по 105 статье УК мужчин наказывают на 14 месяцев дольше, чем женщин

1:25
Наука

В рамках исследования, проведенного Антоном Казуном и Светланой Жучковой с факультета экономических наук ВШЭ, было проанализировано более 20 тысяч уголовных дел по статье 105 УК РФ (убийство) за период с 2013 по 2019 год в 84 регионах России. Результаты этого анализа проливают свет на влияние пола на процесс вынесения приговоров.

НИУ ВШЭ: в России по 105 статье УК мужчин наказывают на 14 месяцев дольше, чем женщин
Фото: www.flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Выяснилось, что пол подсудимого имеет существенное влияние на сроки наказания. В среднем мужчины получали более строгие приговоры на 14 месяцев дольше, чем женщины, при условии прочих равных факторов. Пол также оказывал влияние на приговоры в отношении потерпевших и судей. Судьи-мужчины склонны к более строгим решениям, чем их женские коллеги.

Интересным аспектом исследования было выявление влияния наличия детей на сроки наказания. При наличии малолетних детей у подсудимого мужчины сроки наказания оказывались строже, что противоречит представлению о детях как смягчающем обстоятельстве.

В целом результаты исследования сопоставимы с аналогичными исследованиями в США и Европе, однако гипотеза о влиянии пола судьи на приговоры в российском контексте не нашла подтверждения. Пол участников процесса является лишь одним из множества факторов, влияющих на вынесение приговора.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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