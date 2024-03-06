Разгадали тайну спустя полвека исследований: новые технологии помогли ученым раскрыть правду о древнем растении, которое вызывало много вопросов в научном сообществе

Группа специалистов по палеоботанике из Флоридского музея естественной истории, сотрудничая с учеными из Индии, наконец-то раскрыла тайну окаменелых плодов, обнаруженных более полувека назад и никак не поддающихся исследованиям.
Эти загадочные "фрукты", которые вызывали затруднения с определением с момента их обнаружения в 1970-х годах, оказались представителями древнего семейства ладанных и мирровых растений. С помощью передовой технологии компьютерной томографии ученые смогли разглядеть внутреннюю структуру этих плодов, обнаружив внутри пятиконечные семена, расположенные в форме пентаграммы.
Палеоботаник из Музея Флориды Стивен Манчестер отошел от традиционных методов исследования, используя новый подход для разгадывания тайны этих артефактов. Обычные методы, такие как постепенное растворение окаменелостей в кислоте, оказались недостаточно эффективными в данном случае. Однако благодаря компьютерной томографии и последующей 3D-реконструкции внутренней структуры плодов, ученым удалось точно определить их характеристики, сообщает Plant Science.
Обнаружение внутри плодов пиренов — твердых косточек, защищающих семена, оказалось ключевым моментом в идентификации этих древних артефактов. Это позволило исследователям сузить круг поиска и определить происхождение плодов как вымершего вида из семейства бурзеровых, существовавшего более 66,5 миллионов лет назад.
Это открытие придает новый взгляд на историю эволюции и распространения ладанных и мирровых растений. Предположение о том, что эти растения происходили из северного полушария и мигрировали на юг, было пересмотрено благодаря обнаружению окаменелостей в Индии. Теперь становится все более вероятным, что южное полушарие было домом для этих растений с самого начала их существования.
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