Разгадали тайну спустя полвека исследований: новые технологии помогли ученым раскрыть правду о древнем растении, которое вызывало много вопросов в научном сообществе

Ученые США и Индии определили вид ранее не поддающихся исследованиям плодов семейства ладанных

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа специалистов по палеоботанике из Флоридского музея естественной истории, сотрудничая с учеными из Индии, наконец-то раскрыла тайну окаменелых плодов, обнаруженных более полувека назад и никак не поддающихся исследованиям.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Эти загадочные "фрукты", которые вызывали затруднения с определением с момента их обнаружения в 1970-х годах, оказались представителями древнего семейства ладанных и мирровых растений. С помощью передовой технологии компьютерной томографии ученые смогли разглядеть внутреннюю структуру этих плодов, обнаружив внутри пятиконечные семена, расположенные в форме пентаграммы.

Палеоботаник из Музея Флориды Стивен Манчестер отошел от традиционных методов исследования, используя новый подход для разгадывания тайны этих артефактов. Обычные методы, такие как постепенное растворение окаменелостей в кислоте, оказались недостаточно эффективными в данном случае. Однако благодаря компьютерной томографии и последующей 3D-реконструкции внутренней структуры плодов, ученым удалось точно определить их характеристики, сообщает Plant Science.

Обнаружение внутри плодов пиренов — твердых косточек, защищающих семена, оказалось ключевым моментом в идентификации этих древних артефактов. Это позволило исследователям сузить круг поиска и определить происхождение плодов как вымершего вида из семейства бурзеровых, существовавшего более 66,5 миллионов лет назад.

Это открытие придает новый взгляд на историю эволюции и распространения ладанных и мирровых растений. Предположение о том, что эти растения происходили из северного полушария и мигрировали на юг, было пересмотрено благодаря обнаружению окаменелостей в Индии. Теперь становится все более вероятным, что южное полушарие было домом для этих растений с самого начала их существования.