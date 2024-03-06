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Стремится достичь технологического суверенитета: исследователи НИУ ВШЭ заметили интересную тенденцию в научной отрасли Индии

НИУ ВШЭ: Индия акцентирует внимание на поддержке инженеров-исследователей

1:46
Наука

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ провел исследование, которое демонстрирует, что Индия стремится улучшить свой научно-технологический потенциал, преследуя ряд стратегических целей.

НИУ ВШЭ: Индия акцентирует внимание на поддержке инженеров-исследователей
Фото: Openverse by Pogaface is licensed under CC BY-SA 3.0

Среди этих целей — достижение технологического суверенитета, вхождение в число ведущих научных сверхдержав и укрепление человеческого капитала через развитие "человеко-ориентированной" экосистемы науки, технологий и инноваций.

Государственная политика Индии акцентирует внимание на поддержке исследователей в области технических наук, так как это считается приоритетным направлением. Около четверти публикаций индийских авторов в международных научных журналах приходится на эту область. В 2021 году базовая зарплата для исследователей и преподавателей, работающих в этой сфере, составила 76,3 тысячи индийских рупий (84 тысячи рублей) в месяц, что на 15% выше, чем в 2019 году.

Дополнительные стимулы включают в себя новые размеры стипендий, установленные Министерством науки и технологий для талантливых ученых, а также программу INSPIRE, которая направлена на мотивацию молодежи к занятиям наукой.

Директор Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Михаил Гершман выделяет важность привлечения талантливой молодежи в науку уже на школьном уровне и необходимость создания привлекательной системы поддержки исследователей на всех этапах их карьерного роста. Этот опыт Индии может быть примером для других стран, таких как Россия, в их стремлении к обеспечению технологического суверенитета и развитию научных кадров.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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