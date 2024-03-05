Лучшая тактика для борьбы со стрессом: ученые НИУ ВШЭ раскрыли наиболее эффективное поведение для морального благополучия

Ученые НИУ ВШЭ обнаружили, что переоценка эмоций помогает людям пережить стресс

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное командой ученых Международной лаборатории социальной нейробиологии НИУ ВШЭ, сосредоточилось на оценке эффективности двух стратегий работы с эмоциями — переоценки и подавления.

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С помощью анализа данных электрической активности мозга у 60 участников исследования было обнаружено, что оба подхода требуют дополнительного напряжения нервной системы.

В рамках эксперимента участники просматривали подборку из 36 видео, представляющих различные эмоционально заряженные сценарии, включая виды домов и растений, хирургические операции, драки и другие события. Перед каждым видео испытуемые получали одну из трех инструкций: просто смотреть, подавлять эмоции или переоценивать ситуацию. Во время просмотра данных видеороликов ученые фиксировали электрическую активность мозга с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). После каждого видео участники заполняли анкеты, оценивая своё эмоциональное состояние по шкале от 1 до 9.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Experimental Brain Research, показали, что переоценка эмоций оказалась более эффективной стратегией в снижении негативных эмоций по сравнению с подавлением. Участники, более склонные к заражению чужими эмоциями, более успешно справлялись с переоценкой, вероятно, из-за их лучшей эмпатии и способности погружаться в ситуации. Дополнительно, планируется использование магнитоэнцефалографии для более точного изучения активности мозга в ответ на стимулы.