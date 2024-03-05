Наши предки уже использовали этот предмет 4000 лет назад: в Иране археологи обнаружили тюбик для губной помады, меняющих наше представление о моде прошлого

Science Alert: в Иране обнаружен тюбик для губной помады возрастом 4000 лет

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Иранские археологи обнаружили удивительный артефакт — маленький каменный контейнер, напоминающий по форме современный тюбик для помады.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот предмет, возраст которого около 4000 лет, предположительно служил для хранения губной помады. Интересно, что анализ следов внутри контейнера выявил сходство с современными пигментами, используемыми для макияжа, что указывает на раннее использование подобных продуктов, сообщает Science Alert.

Особенность этого артефакта заключается не только в его возрасте, но и в материале, из которого он был изготовлен. Флакон для древней помады был сделан из хлорита, драгоценного камня зеленого оттенка. Это свидетельствует о том, что использование помады в древности было не просто необходимостью, но и проявлением роскоши и высокого статуса.

Дополнительные анализы позволили ученым обнаружить в пигменте следы кварца, клинохлора, браунита, а также растительных восков и масел. Это свидетельствует о том, что иранские ремесленники 5000-4000 лет назад обладали глубокими знаниями о различных материалах и могли производить косметические продукты.