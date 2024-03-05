Наши предки уже использовали этот предмет 4000 лет назад: в Иране археологи обнаружили тюбик для губной помады, меняющих наше представление о моде прошлого

Иранские археологи обнаружили удивительный артефакт — маленький каменный контейнер, напоминающий по форме современный тюбик для помады.
Этот предмет, возраст которого около 4000 лет, предположительно служил для хранения губной помады. Интересно, что анализ следов внутри контейнера выявил сходство с современными пигментами, используемыми для макияжа, что указывает на раннее использование подобных продуктов, сообщает Science Alert.
Особенность этого артефакта заключается не только в его возрасте, но и в материале, из которого он был изготовлен. Флакон для древней помады был сделан из хлорита, драгоценного камня зеленого оттенка. Это свидетельствует о том, что использование помады в древности было не просто необходимостью, но и проявлением роскоши и высокого статуса.
Дополнительные анализы позволили ученым обнаружить в пигменте следы кварца, клинохлора, браунита, а также растительных восков и масел. Это свидетельствует о том, что иранские ремесленники 5000-4000 лет назад обладали глубокими знаниями о различных материалах и могли производить косметические продукты.
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