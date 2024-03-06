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Инновации для сельского хозяйства: урожай в России растят ИИ и цифровые платформы

2:16
Наука

Обеспечение технологической независимости всегда играло важную роль в обеспечении экономической стабильности, и в наше время это становится критически важным для нашей страны. России необходимо активно двигаться в направлении достижения технологического суверенитета во всех областях, чтобы обеспечить национальную безопасность. Особую важность в этом процессе имеют современные цифровые решения, включая качественное программное обеспечение.

Инновации для сельского хозяйства: урожай в России растят ИИ и цифровые платформы
Фото: openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

Процесс цифровизации значительно ускоряет возможности для проведения расчетов, планирования, управления процессами и создания долгосрочных прогнозов в любой отрасли экономики. Это важно даже для такой ключевой отрасли, как сельское хозяйство.

Ведущие учебные заведения, такие как РГАУ-МСХА имени Тимирязева, активно используют новейшие компьютерные технологии в процессе подготовки студентов. Системы искусственного интеллекта позволяют распознавать заболевания животных и растений, а также проводить диагностику на основе анализа фотографий клеток крови и состояния листвы.

Перспективы внедрения подобных технологий в сельском хозяйстве связаны с разработкой эффективных отечественных интеллектуальных платформ, которые позволят специалистам не зависеть от зарубежных производителей и ценовой политики.

Однако благодаря государственной политике по поддержке импортозамещения были достигнуты значительные успехи в этой области. Это привело к появлению российской платформы для математического моделирования, которая успешно применяется в различных сферах, включая сельское хозяйство.

Студенты РГАУ-МСХА имени Тимирязева высоко оценивают такие отечественные платформы, которые помогают им в анализе данных, применении алгоритмов искусственного интеллекта и инженерных расчетов.

Эти технологии открывают новые возможности для сельского хозяйства, включая автоматизацию процессов управления, моделирование работы теплиц и контроль параметров микроклимата, сообщает RuNews24.

Использование подобных вычислительных платформ позволяет оптимально решать задачи планирования и мониторинга агротехнических операций, прогнозировать урожай и предотвращать потери культур. Такие инновационные подходы особенно важны для России с ее разнообразными климатическими зонами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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