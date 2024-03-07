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Мозг и ортодонтия: последствия установки брекетов и элайнеров — данные СГМУ

Российские ученые рассказали о влиянии брекетов на мозг

1:48
Наука

Сотрудники Саратовского государственного медицинского университета провели исследование, которое показало изменения в активности головного мозга у людей после установки брекетов и элайнеров.

Российские ученые рассказали о влиянии брекетов на мозг
Фото: Wikipedia by bagito16 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно публикации в журнале The European Physical Journal Special Topics, это исследование может помочь специалистам и потенциальным пациентам реалистично оценить необходимость ортодонтической коррекции зубов.

Эксперты отмечают, что данная процедура серьезно изменяет конфигурацию зубочелюстной системы, что приводит к изменениям в структуре мягких тканей лица и нервных волокон. Внешне эти изменения могут выглядеть позитивно, так как придают улыбке привлекательность.

Однако, ученые указывают на более глубокие изменения. Они утверждают, что эти изменения ведут к изменению активности коры головного мозга под воздействием на сенсорные и костные структуры. Эксперты особенно заинтересованы в изучении нейронных коррелятов связи с лечением боли после ортодонтической коррекции.

В ходе эксперимента ученые из СГМУ проанализировали активность головного мозга до установки брекетов и элайнеров, а также после процедуры, если у пациентов не наблюдалось выраженной боли.

Одним из методов исследования было специальное тестирование пациентов с использованием ЭЭГ-мониторинга. Этот тест выявил различия в числе колебательных паттернов при использовании различных методов коррекции.

Хотя результаты были разнонаправленными, это показывает необходимость дальнейших исследований. Однако, ученые также отмечают, что серьезного влияния на мозговую деятельность после установки брекетов и элайнеров не было обнаружено. Также важными являются новые методы для достижения безболезненности данной процедуры.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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