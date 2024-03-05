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Этими продуктами вы травите свой организм: ученые обнаружили печальную тенденцию частого потребления людьми вредной для здоровья еды из магазинов

BMJ: обнаружена тенденция потребления человеком вредной магазинной еды

1:25
Наука

Исследование, проведенное американскими учеными, охватывало питание порядка десяти миллионов граждан и привело к выявлению тревожной тенденции — подавляющее большинство из них предпочитает потреблять ультрапереработанную пищу, которая широко представлена в магазинах и заведениях общепита.

BMJ: обнаружена тенденция потребления человеком вредной магазинной еды
Фото: commons.wikimedia.org by Johnragla is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ученые обнаружили, что ультрапереработанная пища содержит высокие уровни канцерогенов, сахара, соли и жира. Эти вредные компоненты способствуют накоплению холестерина в организме, нарушают работу иммунной и пищеварительной систем, а также вызывают проблемы с сосудами и сердцем. Кроме того, регулярное потребление такой пищи может привести к развитию серьезных заболеваний, таких как диабет, инсульты и другие патологии. Ученые подсчитали около 30 различных диагнозов, связанных с неправильным питанием. Особенно пострадавшими от ультрапереработанной еды оказываются сердечно-сосудистая система, метаболизм и функции мозга, сообщает British Medical Journal.

Для предотвращения негативных последствий ученые рекомендуют сократить потребление таких продуктов как полуфабрикаты, колбасные изделия, фастфуд, чипсы и сладкие газированные напитки. Вместо этого, они советуют увеличить потребление свежих органических продуктов, богатых питательными веществами, и придерживаться более здорового и сбалансированного рациона питания.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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