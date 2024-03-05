Верность одному партнеру увеличивает шанс нашей выживаемости: ученые продолжают находить новые доказательства теории о пользе моногамности для человека

Ученые продолжают находить подтверждения теории Оуэна Лавджоя о пользе моногамности для человека

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование американского антрополога Оуэна Лавджоя указывает на то, что переход к моногамии был существенным событием в эволюции человека в ХХ веке.

Фото: Own work by Audry Aymar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эта гипотеза находит все больше подтверждений, основанных на наблюдениях и данных из различных исследований. Моногамия, хотя и является редким явлением в животном мире, встречается в природе, причем уровень моногамии среди видов может варьироваться.

Ученые обнаружили, что даже у животных, таких как желтобрюхие полевки, существуют участки в мозге, которые играют ключевую роль в процессе совместного поддержания родственных связей, что может быть аналогично аспектам моногамного поведения у человека, сообщают РИА Новости.

Хотя большинство людей не являются строго моногамными, они способны к долговременным любовным отношениям, что способствует созданию крепких семей. Такие отношения могут быть важными для обеспечения успешного воспитания потомства и обеспечения его выживаемости.

Антропологи и другие ученые продолжают изучать моногамию, чтобы понять ее роль в эволюции человека и общества в целом. Ученый Кристофер Козанс, например, сравнивает моногамию у людей с семейной структурой у волков, что помогает лучше понять функцию и эволюционное значение моногамного поведения.