Исследование американского антрополога Оуэна Лавджоя указывает на то, что переход к моногамии был существенным событием в эволюции человека в ХХ веке.
Эта гипотеза находит все больше подтверждений, основанных на наблюдениях и данных из различных исследований. Моногамия, хотя и является редким явлением в животном мире, встречается в природе, причем уровень моногамии среди видов может варьироваться.
Ученые обнаружили, что даже у животных, таких как желтобрюхие полевки, существуют участки в мозге, которые играют ключевую роль в процессе совместного поддержания родственных связей, что может быть аналогично аспектам моногамного поведения у человека, сообщают РИА Новости.
Хотя большинство людей не являются строго моногамными, они способны к долговременным любовным отношениям, что способствует созданию крепких семей. Такие отношения могут быть важными для обеспечения успешного воспитания потомства и обеспечения его выживаемости.
Антропологи и другие ученые продолжают изучать моногамию, чтобы понять ее роль в эволюции человека и общества в целом. Ученый Кристофер Козанс, например, сравнивает моногамию у людей с семейной структурой у волков, что помогает лучше понять функцию и эволюционное значение моногамного поведения.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.