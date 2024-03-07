В своем материале британский медицинский журнал The BMJ предостерегает о вреде питания, доступного в магазинах. Эксперты подчеркивают, что значительная часть таких продуктов может незаметно привести к преждевременной смерти. Более 80% продуктов, представленных на полках магазинов, относятся к ультрапереработанным, что означает, что они претерпели серьезные изменения в процессе обработки.
Анастас Микоян отмечает, что представление о вредной пище, ограничивающееся фастфудом или газировками, неверно. Некоторые продукты, на самом деле, подвергаются химической обработке, о которой могут знать только специалисты. Отличия между домашней кухней и промышленным производством очевидны, их можно сравнить как Марс и Венеру.
Приводя пример, эксперт объясняет, что в отделе колбасных изделий сало относительно безопасно, поскольку его производство обычно включает только специи. Это подтверждает, что утверждение о вреде магазинных продуктов имеет весомые основания.
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