Удивительное свойство бобов: новое исследование раскрывает их роль в борьбе с диабетом и ожирением

Nature: диета на базе бобовых может предотвратить диабет

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты из Гонконгского университета обнаружили еще одно полезное свойство бобовых: в них содержится резистентный крахмал, который способствует снижению риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у людей с избыточным весом.

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Как сообщает издание Nature Metabolism, резистентный крахмал относится к типу углеводов, которые не могут быть усвоены в тонком кишечнике. Они ферментируются в толстом кишечнике, выступая в роли пробиотиков, что способствует увеличению количества полезных бактерий в кишечнике и улучшению общего состояния здоровья. В отличие от других видов крахмала, резистентный крахмал не вызывает резких скачков уровня глюкозы в крови.

В рамках проведенного клинического исследования участники с избыточным весом и ожирением принимали дважды в день добавку с резистентным крахмалом в течение восьми недель, а затем восемь недель употребляли обычный крахмал. В результате участники первой фазы исследования среднестатистически снизили вес на 2,8 кг, тогда как на втором этапе такой эффект не наблюдался.

Кроме того, резистентный крахмал способствовал снижению колебаний уровня сахара в крови после приема пищи и увеличению числа полезных бактерий в кишечнике. Еще одним положительным результатом было улучшение толерантности к глюкозе и чувствительности к инсулину.

Ученые делают вывод о возможности использования бобовых для профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.