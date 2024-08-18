Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем подкормить баклажаны и перцы в сентябре? Выбираем правильные удобрения
Как быстро убрать отёки на лице утром?
Как получить страховую выплату при утрате документов в результате бедствия?
Почти как люди: роботизированное такси компании Waymo не даёт спать жителям Сан-Франциско
MedicalXpress: белок TMEM16F замедляет старение мозга
Какова специфика работы страхового агента?
Фетровая шляпа Индианы Джонса продана за 630 тысяч долларов на аукционе
Дефицит бюджета США достиг рекордных $6,6 триллионов
Врач Щипицина призвала россиян не игнорировать звон в ушах

Ужасы грибковых инфекций: новые враги человечества обнаружены

Австралийские ученые выявили грибок, грозящий вызвать пандемию
1:52
Наука

Исследователи из Национального микологического центра Австралии (NMRC) обнаружили новые грибковые патогены, которые могут представлять серьезную угрозу для человечества, поскольку нет эффективного лечения. Особенно тревожным является грибок Candida auris, который может вызывать смертельные инфекции крови, сообщает издание Daily Mail.

Австралийские ученые выявили грибок, грозящий вызвать пандемию
Фото: commons.wikimedia. org by Wuerzele, CC BY-SA 4.0

Недостаток противогрибковых препаратов на рынке делает эти инфекции трудными для лечения, а последние исследования показывают, что грибковые инфекции становятся все более распространенными по всему миру.

Основные грибковые инфекции, такие как Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus и Candida albicans, признаны Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) крайне опасными для общественного здоровья.

Однако Candida auris привлекает особое внимание из-за своей устойчивости к лекарствам и способности передаваться от человека к человеку, вызывая трудноизлечимые инфекции. Лаборатории по всему миру работают над разработкой методов диагностики и лечения этого опасного грибка.

Новый ПЦР-тест, созданный в NMRC, облегчает обнаружение инфицированных пациентов, что помогает быстрее принимать меры по их изоляции и предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

Однако, помимо технических проблем, грибковые инфекции также сталкиваются с недостатком внимания со стороны научного и финансового сообщества, что затрудняет разработку новых противогрибковых препаратов и методов борьбы с этими инфекциями.

Это открытие подчеркивает важность мировой координации и инвестиций в исследования, направленные на борьбу с грибковыми патогенами, чтобы предотвратить потенциальную эпидемию и спасти миллионы жизней.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда на разных континентах.

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum «заражать») — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

Candida auris — вид дрожжей рода Candida.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Яблочный пирог с крошкой: рецепт из детства
Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Последние материалы
Чем подкормить баклажаны и перцы в сентябре? Выбираем правильные удобрения
Как быстро убрать отёки на лице утром?
Как получить страховую выплату при утрате документов в результате бедствия?
Почти как люди: роботизированное такси компании Waymo не даёт спать жителям Сан-Франциско
MedicalXpress: белок TMEM16F замедляет старение мозга
Какова специфика работы страхового агента?
Австралийские ученые выявили грибок, грозящий вызвать пандемию
Фетровая шляпа Индианы Джонса продана за 630 тысяч долларов на аукционе
Дефицит бюджета США достиг рекордных $6,6 триллионов
Врач Щипицина призвала россиян не игнорировать звон в ушах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.