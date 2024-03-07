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Ужасы грибковых инфекций: новые враги человечества обнаружены

Австралийские ученые выявили грибок, грозящий вызвать пандемию

1:43
Наука

Исследователи из Национального микологического центра Австралии (NMRC) обнаружили новые грибковые патогены, которые могут представлять серьезную угрозу для человечества, поскольку нет эффективного лечения. Особенно тревожным является грибок Candida auris, который может вызывать смертельные инфекции крови, сообщает издание Daily Mail.

Недостаток противогрибковых препаратов на рынке делает эти инфекции трудными для лечения, а последние исследования показывают, что грибковые инфекции становятся все более распространенными по всему миру.

Основные грибковые инфекции, такие как Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus и Candida albicans, признаны Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) крайне опасными для общественного здоровья.

Однако Candida auris привлекает особое внимание из-за своей устойчивости к лекарствам и способности передаваться от человека к человеку, вызывая трудноизлечимые инфекции. Лаборатории по всему миру работают над разработкой методов диагностики и лечения этого опасного грибка.

Новый ПЦР-тест, созданный в NMRC, облегчает обнаружение инфицированных пациентов, что помогает быстрее принимать меры по их изоляции и предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

Однако, помимо технических проблем, грибковые инфекции также сталкиваются с недостатком внимания со стороны научного и финансового сообщества, что затрудняет разработку новых противогрибковых препаратов и методов борьбы с этими инфекциями.

Это открытие подчеркивает важность мировой координации и инвестиций в исследования, направленные на борьбу с грибковыми патогенами, чтобы предотвратить потенциальную эпидемию и спасти миллионы жизней.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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