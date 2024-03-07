Открытие, которое изменит ваш взгляд на сон: как пингвины из Антарктиды спят 10 000 раз в день

Недавние исследования, проведенные в Korea Polar Research Institute, привлекли внимание научного сообщества к захватывающей стратегии сна антарктических пингвинов. По данным опубликованного на портале Science исследования, эти птицы проявляют активное владение искусством краткосрочного сна, впадая в сон более 10 000 раз в течение дня.
Специалисты выяснили, что каждый сон антарктического пингвина длится в среднем около четырех секунд, что в сумме составляет поразительные 11 часов сна в сутки. Это вызывает интерес, так как привычное у людей представление о том, что фрагментация сна может негативно повлиять на его качество, не совпадает с наблюдениями у пингвинов.
Одним из основных выводов исследования стало предположение о том, что микросон, или краткие периоды сна, могут иметь важное значение для регенерации организма. Это особенно актуально для антарктических пингвинов, которые постоянно подвергаются риску нападения хищников и агрессии со стороны своих собратьев.
Путем использования электроэнцефалографии для изучения сна пингвинов как в морских условиях, так и во время гнездования в Антарктиде, исследователи выявили признаки как двухполушарного, так и однополушарного медленноволнового сна у птиц.
Эти результаты намекают на то, что эволюционные адаптации в области сна у антарктических пингвинов могут быть обусловлены их уникальной средой обитания. Инвестиции в краткосрочный сон могут стать ключом к успешному выживанию и размножению этих удивительных птиц в суровых условиях Антарктиды.
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