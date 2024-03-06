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Счастье за пределами богатства: почему люди из бедных стран чувствуют себя счастливее

Уровень счастья в бедных странах оказался выше, чем в развитых

1:53
Наука

Традиционно полагается, что только люди с высокими доходами могут почувствовать себя счастливыми. Однако исследования, проведенные ранее в развитых странах, не дают однозначного ответа. Недавние исследования испанских и канадских ученых, опубликованные в журнале PNAS, привели к неожиданным результатам: уровень счастья у людей из развивающихся и экономически отсталых стран оказался сопоставимым или даже выше, чем у населения экономически благополучных государств.

Уровень счастья в бедных странах оказался выше, чем в развитых
Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Было опрошено около трех тысяч человек из коренных общин в 19 различных странах и регионах мира. Большинство из них (64%) не имели стабильного денежного дохода. Участники опроса оценивали свое субъективное ощущение счастья по шкале от 1 до 10 баллов, также рассказывали о финансовых аспектах жизни своей семьи. Все интервью проводились лично на местных языках.

Результаты показали, что средняя удовлетворенность жизнью в этих сообществах составила 6,8 баллов. Такие же значения обычно отмечались только в благополучных странах, таких как Дания и Финляндия, известных своим "скандинавским социализмом". В других странах с традиционной капиталистической системой этот показатель заметно ниже.

Ученые задумались о причинах этого "феномена". Однако многим понятно, что счастье необязательно связано с богатством. В простых общинах, особенно в благоприятном климате, люди чувствуют себя свободными от стрессов и сомнительных ценностей цивилизации. Они наслаждаются природой и мирной естественной жизнью.

Их философия и менталитет отличаются от тех, кто стремится к успеху и соперничеству. В результате, у них меньше стресса и депрессии. Есть, наверное, чему поучиться у этих людей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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