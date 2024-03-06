Шокирующие результаты: что будет, если голодать неделю

Ученые выяснили, что происходит с вашим телом после 7 дней без еды

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа международных ученых из университетов Германии, Дании и Норвегии решила провести исследование о влиянии голодания на организм, наблюдая за изменениями, происходящими в теле пациентов в течение продолжительного периода голодания.

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Для этого эксперимента было отобрано 12 добровольцев (пять женщин и семь мужчин), которым в течение 7 дней было запрещено употреблять пищу. Им предоставлялась только вода, а состояние добровольцев тщательно контролировалось, фиксируя изменения в уровнях приблизительно трех тысяч белков в их крови.

За время голодания организм участников, как ожидалось, переключился на использование внутренних запасов энергии вместо глюкозы уже в течение первых двух-трех дней.

Интересно, что в первые дни потеря веса у участников происходила в основном за счет потери мышечной массы, а не жировых отложений. Средняя общая потеря веса за все 7 дней эксперимента составила 5,7 килограмма.

Исследователи отметили значительные изменения в уровне белка в организме после примерно трех дней голодания как реакцию на стресс. Каждый третий белок, проанализированный учеными, претерпел значительные изменения во всех основных органах во время голодания.

Особое внимание было уделено изменениям в уровне специфического для мозга белка внеклеточного матрикса тенасцина-R. Этот белок играет важную роль в росте нейритов, адгезии нервных клеток и модуляции функции натриевых каналов, а также составляет часть перинейрональных сетей.

Исследование позволило ученым сделать вывод о том, что голодание, если оно проводится безопасно, является эффективным методом для снижения веса. Они подчеркнули, что популярное сейчас интервальное голодание, при котором пища употребляется раз в день, также может быть полезным для здоровья, помимо похудения.

Однако исследователи отметили, что длительное голодание возможно только при условии строгого медицинского наблюдения и стационарного лечения. Они не рекомендуют проводить подобные эксперименты самостоятельно без контроля специалистов.

Белорусские диетологи пояснили, что вариант интервального голодания предполагает употребление пищи и напитков в течение 8 часов, за которыми следует 16-часовой период голодания, при этом питьевой режим остается разрешенным.