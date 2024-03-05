Необходимо модернизировать скафандры: раскрыта причина выпадения ногтей у побывавших в открытом космосе людей

Science Alert: люди, побывавшие в открытом космосе, могут столкнуться с выпадением ногтей из-за давления перчаток скафандра

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования показывают, что космонавты сталкиваются с серьёзными проблемами со здоровьем рук, включая выпадение ногтей, возвращаясь на корабль после выхода в открытый космос.

Фото: Openverse by leomelzer is licensed under CC BY-SA 2.0

Эти травмы связаны с изменениями в атмосферном давлении, которые происходят во время выхода в космос, и конструкцией перчаток, используемых в скафандрах.

Ученые выяснили, что астронавты с более широкими пястно-фаланговыми суставами кисти более подвержены риску повреждения ногтей из-за того, что перчатки сильнее давят на эти суставы во время движения. Это может привести к перекрытию кровотока в пальцах и последующему повреждению тканей, что известно как онихолизис, сообщает Science Alert.

Несмотря на то, что в перчатки индивидуально подгоняются под руки каждого астронавта, эксперты рекомендуют внести изменения в конструкцию перчаток, особенно в области пястно-фаланговых суставов, чтобы уменьшить риск травм и потери ногтей.

Некоторые модели перчаток, такие как серия 4000 и российские Orlan, показывают себя лучше в этом отношении благодаря более просторному дизайну и улучшенной конструкции, что может помочь уменьшить негативные последствия выходов в открытый космос для здоровья астронавтов.