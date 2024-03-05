Динозавры стали причиной утраты человеком "генов долголетия": профессор представил новую теорию, которая объясняет, почему мы не живем так долго, как могли бы

Профессор Жоау Педро предложил теорию об утрате млекопитающими "генов долголетия" из-за господства динозавров

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Профессор молекулярной биогеронтологии Жоау Педро де Магальяйнс представил новую теорию, объясняющую быстрое старение современных млекопитающих, включая людей, по сравнению с некоторыми рептилиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он утверждает, что это связано с генетическими изменениями, произошедшими у предков млекопитающих в мезозойскую эру в результате долгого господства динозавров.

В условиях, где ранние млекопитающие оказались в самом низу пищевой цепочки и подвергались сильному "эволюционному давлению" со стороны хищников и опасностей, были сделаны жизненно важные выборы. Чтобы выжить, эти млекопитающие были вынуждены быстро размножаться, и, возможно, в процессе эволюции, они потеряли или инактивировали гены, связанные с долголетием и ремонтом клеток, сообщает BioEssays.

Исследование также указывает на то, что некоторые адаптации, которые присущи рептилиям, такие как способность отращивать зубы и конечности, а также высокая устойчивость к раку, отсутствуют у млекопитающих. Эти генетические изменения могли произойти в результате эволюционных изменений, которые произошли в период после отделения линий развития млекопитающих и рептилий.

Эта гипотеза де Магальяйнса, названная "бутылочным горлышком долголетия", стимулирует дальнейшие исследования в области биологии старения. Понимание этих генетических механизмов может привести к разработке новых методов противодействия возрастным заболеваниям, таким как деменция и рак, и помочь понять связь между старением организма и развитием рака.