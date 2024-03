Ваше настроение — залог счастливого долголетия: ученые назвали эмоции, которые увеличивают шансы человека столкнуться с деменцией

Исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета и Калифорнийского университета, изучило связь между характером личности человека и вероятностью развития деменции.

Анализируя данные восьми различных исследований, в которых приняли участие более 44 тысячи человек старше 49 лет, ученые обнаружили, что определенные личностные черты могут оказывать значительное влияние на риск заболевания слабоумием.

Исследование показало, что индивиды с высоким уровнем невротизма, склонные к тревожности, капризам и страху, имеют более высокий риск развития деменции в старшем возрасте. Наоборот, добросовестные, оптимистичные и позитивные люди обладают меньшей вероятностью столкнуться с этим заболеванием, сообщает Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Интересно, что ученые обнаружили, что связь между личностными чертами и риском деменции не столько связана с физическими изменениями в мозге, сколько с тем, как эти черты помогают людям справляться с когнитивными нарушениями. Это может указывать на то, что стремление к здоровому образу жизни и позитивный взгляд на жизнь может играть важную роль в предотвращении или замедлении развития деменции.

Исследователи предполагают, что если эти связи будут подтверждены дальнейшими исследованиями, то фокус на формирование личностных качеств в раннем возрасте может стать эффективным методом снижения риска развития деменции в долгосрочной перспективе.