Из-за этого фактора риск депрессии увеличивается на 16%: ученые назвали оптимальную длительность поездки на работу для сохранения психического здоровья

Южнокорейские ученые обнаружили, что длительная дорога на работу увеличивает риск развития депрессии

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Университета Инха и Сеульского национального университета, выявило важную связь между продолжительными поездками на работу и риском развития депрессии. Для этого были проанализированы данные 23 415 работающих людей в возрасте от 20 до 59 лет.

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Результаты исследования, опубликованные в Journal of Transport & Health, показали, что люди, которые тратят на дорогу более 60 минут в день, подвержены депрессии на 16% чаще, чем те, у кого время в пути составляет менее 30 минут.

Основные факторы, которые могут способствовать развитию депрессии при длительных поездках, включают в себя умственную и физическую усталость, стресс от пробок или некомфортных условий в общественном транспорте. Исследование также выявило гендерные различия в этой связи: у мужчин наиболее уязвимыми к депрессии были неженатые, бездетные или работающие сверхурочно, в то время как у женщин симптомы депрессии чаще встречались у тех, кто имел двух и более детей, имел низкий доход или работал по сменам.

Авторы исследования рекомендуют сократить время на дорогу и помочь людям сбалансировать семейную и профессиональную жизнь. Они отмечают, что это особенно важно в контексте городской среды, где продолжительные поездки на работу являются распространенным явлением.