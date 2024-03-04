Больше половины страдали от кариеса: ученым удалось раскрыть необычные способы викингов борьбы с зубным недугом

Ученые Гетеборгского университета обнаружили признаки кариеса у 60% обследованных тел викингов, населявших Швецию

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Гетеборгского университета в Швеции, оценило состояние зубов викингов, проживавших на территории Швеции в период с X по XII века. Для этого были проанализированы останки 171 покойника, похороненных на кладбище в маленьком шведском городке Варнхеме, рядом с руинами христианской церкви.

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Результаты исследования показали, что 60% взрослых викингов имели признаки кариеса на своих зубах. Однако, этот процент мог быть еще выше, поскольку некоторые зубы, скорее всего, выпали еще при жизни индивидуумов из-за поражения кариесом. Особенно часто встречались случаи прикорневого кариеса, который считается наиболее опасным и разрушительным для зубов, приводящим к их потере. Кроме кариеса, исследование также обнаружило признаки других стоматологических проблем, таких как зубные инфекции, сообщает PLOS ONE.

Интересно, что на зубах некоторых покойников были обнаружены следы попыток самостоятельного лечения. По отметкам на зубной эмали ученые сделали вывод, что викинги использовали различные методы для снятия зубной боли и борьбы с кариесом, включая опиливание зубов и ковыряние в пораженных областях с помощью острых предметов, вероятно, чтобы удалить остатки пищи, которые могли усугубить инфекцию.