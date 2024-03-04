Точность прогноза 85%: российские ученые создали инновационную программу, которая поможет врачам быстрее диагностировать шизофрению у пациентов

Российские ученые создали программу для диагностики шизофрении по МРТ головного мозга

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Курчатовского института представили программу-классификатор, созданную для диагностики шизофрении на основе анализа данных, полученных при помощи МРТ мозга.

Фото: Openverse by IgorBuzaev is licensed under CC BY-SA 4.0

Программа демонстрирует впечатляющую точность в 85% случаев. Она основана на обработке информации о более чем 100 зонах головного мозга, выявляя восемь ключевых регионов, изменения в которых чаще всего сигнализируют о наличии патологии, связанной с шизофренией.

Методика классификации базируется на методе опорных векторов и применяется к данным функциональной МРТ, которая отображает базовую активность мозга в состоянии покоя. Этот алгоритм позволяет оценить изменения кровотока в мозге, что в свою очередь является индикатором электрической активности групп нейронов в определенных областях мозга, сообщают Известия.

В ходе разработки программы были использованы данные от 64 испытуемых, включая как здоровых, так и тех, кто имеет подтвержденный диагноз шизофрении. Алгоритм определения характерных признаков, разделяющих эти две категории, был успешно обучен и протестирован.

Планы на будущее включают в себя использование нейронных сетей для дальнейшего улучшения точности программы, а также увеличение объема данных для обучения, включая результаты структурной МРТ и иммунологические исследования.