Точность прогноза 85%: российские ученые создали инновационную программу, которая поможет врачам быстрее диагностировать шизофрению у пациентов

Ученые Курчатовского института представили программу-классификатор, созданную для диагностики шизофрении на основе анализа данных, полученных при помощи МРТ мозга.
Программа демонстрирует впечатляющую точность в 85% случаев. Она основана на обработке информации о более чем 100 зонах головного мозга, выявляя восемь ключевых регионов, изменения в которых чаще всего сигнализируют о наличии патологии, связанной с шизофренией.
Методика классификации базируется на методе опорных векторов и применяется к данным функциональной МРТ, которая отображает базовую активность мозга в состоянии покоя. Этот алгоритм позволяет оценить изменения кровотока в мозге, что в свою очередь является индикатором электрической активности групп нейронов в определенных областях мозга, сообщают Известия.
В ходе разработки программы были использованы данные от 64 испытуемых, включая как здоровых, так и тех, кто имеет подтвержденный диагноз шизофрении. Алгоритм определения характерных признаков, разделяющих эти две категории, был успешно обучен и протестирован.
Планы на будущее включают в себя использование нейронных сетей для дальнейшего улучшения точности программы, а также увеличение объема данных для обучения, включая результаты структурной МРТ и иммунологические исследования.
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