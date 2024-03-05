Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Dune: Awakening не будет "ходьбы по песку"
Камила Валиева решила попробовать себя в кино и на телевидении
В Красноярске юристы страховой компании доказали инсценировку ДТП
Садовод Марина Рыкалина назвала мёрзлую землю причиной пожелтения хвойных
Каких черепах стоит кормить мышами
Когда лучше высаживать саженцы плодовых деревьев: весной или осенью
Кожемяко укрепляет Приморье героями специальной военной операции
Руководители конструкторского бюро Alpine уходят после провала Гран-при Бахрейне
Юрист Сергеев назвал должность старшего по дому не предусмотренной законом
Почему у некоторых людей всё ломается, объясняет загадочный феномен — эффект Паули

Эффект Паули — шутка учёных или проявление непознанного?

3:01
Наука

Вольфганг Паули — один из величайших физиков-теоретиков в истории человечества. Его имя ставят в одном ряду с такими корифеями науки, как Альберт Эйнштейн, Нильс Бор и другие. Но знаменит он не только научными достижениями.

Эффект Паули — шутка учёных или проявление непознанного?
Фото: Wikimedia Commons is licensed under public domain

Известно такое считающееся шуточным понятие, как "эффект Паули" — негативное влияние некоторых людей на исправность техники. Феномен весьма распространён — возможно, и вы его наблюдали: у одних всё прекрасно работает, а у кого-то — буквально в руках выходит из строя.

Пионер квантовой механики Паули прославился среди коллег тем, что приносил неудачу их экспериментам. Там, где он появлялся, обязательно ломалось лабораторное оборудование.

Инциденты происходили один за другим.

  • Физик навестил своего друга Вальтера Бааде в Гамбургской обсерватории, и там сломался телескоп.
  • В Принстонском институте перспективных исследований во время визита Паули загорелся циклотронный ускоритель элементарных частиц.
  • Во время заседания Немецкого физического общества во Фрайбурге, на котором присутствовал учёный, вышел из строя проектор для показа слайдов.

Заметив тенденцию, коллеги нобелевского лауреата вывели определение: "Вольфганг Паули и приборы не могут одновременно находиться в одном помещении" — по аналогии с принципом Паули, согласно которому два или более идентичных фермиона не могут одновременно находиться в одном и том же квантовом состоянии в квантовой системе.

Кое-кто пошёл дальше: близкий друг незадачливого физика Отто Штерн просто запретил ему посещать свою лабораторию.

Попытки опровергнуть эффект Паули лишь подтвердили его. Однажды в лаборатории Джеймса Франка в Гёттингене без всякой причины отказал сложный экспериментальный прибор для изучения атомных явлений. Франк написал Паули письмо — мол, и без тебя всё ломается. В ответном письме тот сообщил, что именно в момент поломки ехал мимо на поезде с восьмиминутной остановкой в Гёттингене.

В другой раз студенты Паули, решив подшутить над ним, соединили дверь в аудитории, где он читал лекцию, с настенными часами, чтобы, войдя, он остановил их. Он пришёл, рассказал всё, что собирался, а часы продолжали идти. Потом выяснилось, что сломалось управлявшее ими реле.

Закоренелые материалисты, коллеги Паули даже не пытались всерьёз изучать названный его именем эффект. В отличие от знаменитого психолога Карла Густава Юнга, который дружил с физиком и вёл с ним оживлённую переписку о влиянии психики на материю.

Теперь их диалог, в котором, как считается, Паули подсказал Юнгу идею синхроничности, увлечённо разматывают шарлатаны всех мастей для обоснования "квантового сознания" и т. п. ереси.

Как бы то ни было, обсуждавшаяся двумя великими учёными психофизическая проблема, которая, возможно, могла бы объяснить эффект Паули, по сей день остаётся нерешённой.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений

Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.

Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
Делимся способами применения яичной скорлупы на дачном участке
Яичная скорлупа практически полностью состоит из карбоната кальция, в котором нуждаются растения
Для того, чтобы получить хороший урожай свёклы, нужно знать особенности её выращивания
Штрафы и лишение прав: почему обгон автобусов становится кошмаром для водителей
Демократы не смогли снять Трампа с первичных выборов Любовь Степушова Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине Дмитрий Плотников
В США рассказали о мощи гиперзвуковой ракеты ВС РФ "Циркон"
Правильный полив поможет рассаде окрепнуть и подготовиться к пересадке в открытый грунт
Какие мучения испытывают ваши кошки, когда остаются одни дома: это интересно узнать
Какие мучения испытывают ваши кошки, когда остаются одни дома: это интересно узнать
Последние материалы
В Dune: Awakening не будет "ходьбы по песку"
Камила Валиева решила попробовать себя в кино и на телевидении
Эффект Паули — шутка учёных или проявление непознанного?
В Красноярске юристы страховой компании доказали инсценировку ДТП
Садовод Марина Рыкалина назвала мёрзлую землю причиной пожелтения хвойных
Каких черепах стоит кормить мышами
Когда лучше высаживать саженцы плодовых деревьев: весной или осенью
Кожемяко укрепляет Приморье героями специальной военной операции
Руководители конструкторского бюро Alpine уходят после провала Гран-при Бахрейне
Юрист Сергеев назвал должность старшего по дому не предусмотренной законом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников