Почему у некоторых людей всё ломается, объясняет загадочный феномен — эффект Паули

Эффект Паули — шутка учёных или проявление непознанного?

3:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Вольфганг Паули — один из величайших физиков-теоретиков в истории человечества. Его имя ставят в одном ряду с такими корифеями науки, как Альберт Эйнштейн, Нильс Бор и другие. Но знаменит он не только научными достижениями.

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Известно такое считающееся шуточным понятие, как "эффект Паули" — негативное влияние некоторых людей на исправность техники. Феномен весьма распространён — возможно, и вы его наблюдали: у одних всё прекрасно работает, а у кого-то — буквально в руках выходит из строя.

Пионер квантовой механики Паули прославился среди коллег тем, что приносил неудачу их экспериментам. Там, где он появлялся, обязательно ломалось лабораторное оборудование.

Инциденты происходили один за другим.

Физик навестил своего друга Вальтера Бааде в Гамбургской обсерватории, и там сломался телескоп.

В Принстонском институте перспективных исследований во время визита Паули загорелся циклотронный ускоритель элементарных частиц.

Во время заседания Немецкого физического общества во Фрайбурге, на котором присутствовал учёный, вышел из строя проектор для показа слайдов.

Заметив тенденцию, коллеги нобелевского лауреата вывели определение: "Вольфганг Паули и приборы не могут одновременно находиться в одном помещении" — по аналогии с принципом Паули, согласно которому два или более идентичных фермиона не могут одновременно находиться в одном и том же квантовом состоянии в квантовой системе.

Кое-кто пошёл дальше: близкий друг незадачливого физика Отто Штерн просто запретил ему посещать свою лабораторию.

Попытки опровергнуть эффект Паули лишь подтвердили его. Однажды в лаборатории Джеймса Франка в Гёттингене без всякой причины отказал сложный экспериментальный прибор для изучения атомных явлений. Франк написал Паули письмо — мол, и без тебя всё ломается. В ответном письме тот сообщил, что именно в момент поломки ехал мимо на поезде с восьмиминутной остановкой в Гёттингене.

В другой раз студенты Паули, решив подшутить над ним, соединили дверь в аудитории, где он читал лекцию, с настенными часами, чтобы, войдя, он остановил их. Он пришёл, рассказал всё, что собирался, а часы продолжали идти. Потом выяснилось, что сломалось управлявшее ими реле.

Закоренелые материалисты, коллеги Паули даже не пытались всерьёз изучать названный его именем эффект. В отличие от знаменитого психолога Карла Густава Юнга, который дружил с физиком и вёл с ним оживлённую переписку о влиянии психики на материю.

Теперь их диалог, в котором, как считается, Паули подсказал Юнгу идею синхроничности, увлечённо разматывают шарлатаны всех мастей для обоснования "квантового сознания" и т. п. ереси.

Как бы то ни было, обсуждавшаяся двумя великими учёными психофизическая проблема, которая, возможно, могла бы объяснить эффект Паули, по сей день остаётся нерешённой.