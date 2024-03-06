Совместное исследование ученых: какие риски несет контакт с враждебными инопланетными цивилизациями

KP: ИИ предложил не искать контакта с инопланетянами из-за риска последствий

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из различных университетов, включая Northwestern University, New York University и Rutgers University, совместно с другими учеными, задействовали инновационный искусственный интеллект под названием CosmoAgent, чтобы проанализировать возможные последствия контакта с инопланетными цивилизациями.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Результаты моделирования сценариев, осуществленные при помощи Large Language Model (LLM), указывают на то, что в большинстве сценариев Землю атаковала враждебная инопланетная цивилизация, что привело к разрушительным последствиям.

Искусственный интеллект предупреждает о возможных рисках отправки сигналов в космос, поскольку его модели всегда показывали наличие враждебных и агрессивных инопланетян. Согласно его выводам, это может привести к конфликту, так как более развитые цивилизации могут рассматривать нас как недружелюбных.

Ранее известные ученые, включая Стивена Хокинга, высказывали аналогичные опасения относительно контакта с внеземными цивилизациями. Они предупреждали о возможных негативных последствиях такого взаимодействия, ссылаясь на исторические примеры контактов между цивилизациями с разными уровнями развития.