Шокирующее открытие: как COVID-19 превращает бокал вина в кошмар

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Исследование: длительный COVID-19 усиливает похмелье

2:27
Наука

Американские исследователи обнаружили, что продолжительное протекание COVID-19 усиливает отравление алкоголем. В новом исследовании, опубликованном учеными из Стэнфордской клиники постковидного синдрома, были представлены данные, указывающие на возможную связь между инфекцией SARS-CoV-2 и повышенной чувствительностью к алкоголю.

Исследование: длительный COVID-19 усиливает похмелье
Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

Некоторые пациенты, проходящие лечение в этой клинике, отметили значительное усиление симптомов усталости, головной боли и похмелья после употребления алкоголя. Например, одна женщина сообщила, что после бокала вина она чувствовала себя "неподвижной".

"Уже было замечено, насколько широко распространено это явление среди пациентов с хронической усталостью", — отметил доктор Гектор Бонилья, администратор Стэнфордской клиники и главный автор исследования, в интервью порталу Nexstar.

Один пациент, 60-летний мужчина, сообщил о нескольких симптомах после инфицирования COVID-19, включая головную боль, описанную как "давящая боль в макушке и затылке". У него ранее не было проблем с алкоголем. Другая женщина раньше могла выпить семь коктейлей за вечер без серьезных последствий, но после COVID-19 даже одна доза вызывает "ужасные" последствия, включая усиление похмелья.

Согласно Бонилье, вирусы, такие как COVID-19, могут ослабить гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от патогенов, делая его более уязвимым для алкоголя.

"Когда барьер нарушен, мозг становится более чувствительным к внутренним процессам организма", — пояснил Бонилья. "Поэтому воспалительные реакции могут усилиться".

Ученые также обнаружили, что COVID-19 может нарушить баланс микробиома кишечника, что может повлиять на способность организма обрабатывать алкоголь. По словам доктора Роберта Гройсмана из Института COVID в Ирвинге, Техас, увеличенная чувствительность к алкоголю связана с повреждением митохондрий, отвечающих за производство энергии в клетках печени.

"Печень не может обрабатывать алкоголь так, как раньше", — добавил Гройсман. "Эти токсины не метаболизируются должным образом".

Авторы исследования отмечают, что митохондрии, обеспечивающие клетки энергией, могут серьезно пострадать в результате COVID-19. И если ферменты печени не могут полагаться на митохондрии для выполнения важных функций, то способность метаболизировать токсины снижается.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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