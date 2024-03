Математики открывают новые геометрические формы, которые изменят ваше представление о природе

Математики выявили новую группу геометрических образов, которые часто встречаются в естественных объектах. В отличие от традиционных геометрических фигур, они более соответствуют сложной структуре окружающей среды.

Фото: unsplash.com by Mike Petrucci is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication